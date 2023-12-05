Advertisement
News More News
ago football Edit

Justin Rose Podcast: The Transfer Portal Shocker and the CFP Field

Justin Rose
Podcast/Writer

The college football playoff is set. Michigan will host Alabama in the one versus four matchup. Justin Rose and Michael Spath discuss this and shocking news from the transfer portal.

_______________________________________________________________________________________

Join the discussion on this article in our premium forums by clicking here.

You can also follow us on Twitter, Facebook, Threads, TikTok, and Instagram.

For video content, including our Red Cedar Radar podcast, find us on YouTube and consider subscribing.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement