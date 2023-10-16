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Justin Rose Podcast: Rivalry Week Commences

Justin Rose
Podcast/Writer

It's finally here, the week the entire podcast was created for. But first, Justin Rose rants following Michigan State’s incredible collapse at Rutgers as Michigan prepares to show no empathy to the Spartans heading into rivalry week.

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