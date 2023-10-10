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Justin Rose Podcast: Realistic coaching candidates for Michigan State

Justin Rose
Podcast/Writer

Michael Spath and Justin Rose discuss realistic coaching candidates for the Michigan State job, with Rose and Spath representing MSU and Michigan fans who see the search in very different lights.

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