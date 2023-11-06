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Justin Rose Podcast: MSU defeats Nebraska, what will Michigan do about B1G?

Justin Rose
Podcast/Writer

Following a pair of wins for Michigan State and Michigan over the weekend, Justin Rose and Michael Spath look at the “what-if” scenario of the Big Ten suspending Jim Harbaugh indefinitely.

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