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Justin Rose Podcast: Michigan State's season slipping away

Justin Rose
Podcast/Writer

Michigan State’s season is already slipping away following a 31-9 loss to Maryland in Week Four. Justin Rose and Michael Spath look back at homecoming weekend in East Lansing.

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