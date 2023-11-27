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Justin Rose Podcast: Michigan State lands Plan A Candidate, Jonathan Smith

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose and Michael Spath discuss the Wolverines’ monster win over rival Ohio State while the Spartans land their Plan A candidate, Jonathan Smith.

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