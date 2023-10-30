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Justin Rose Podcast: Michigan State gets crushed by Michigan

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose and Michael Spath review another Michigan State loss and discuss more of the Urban Meyer rumors. Plus, with Michigan set to return from its bye, will the NCAA investigation impact the Wolverines' College Football Playoff ranking?

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