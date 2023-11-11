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Justin Rose Podcast: Michigan State Coaching Search

Justin Rose
Podcast/Writer

Four names have emerged in Michigan State's coaching search. Meanwhile, the Big Ten gets set to hand down its punishment to Michigan as the Wolverines prepare for their biggest game of the season to date.

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