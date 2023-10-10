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Justin Rose Podcast: It's time to go off about Michigan State after Iowa

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose goes off on the Michigan State Spartans following an embarrassing road loss at Iowa. Despite leading in most statistical categories against an offense with its backup quarterback having to play, MSU couldn't get the road victory at Kinnick Stadium.

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