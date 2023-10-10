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Justin Rose Podcast: Is a QB change Michigan State's best chance for a bowl

Justin Rose
Podcast/Writer

This week the guys chat about whether a change at quarterback will be Michigan State's best chance at a bowl game as the opportunities quickly diminish for post-season prospects.

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