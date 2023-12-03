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Justin Rose Podcast: In Smith We Trust

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose and Michael Spath discuss the job Jonathan Smith has in front of him as the new head coach at Michigan State.

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