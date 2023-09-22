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Justin Rose Podcast: Homecoming in East Lansing & Ann Arbor

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose and Michael Spath offer their takes on the homecoming matchup of Maryland versus Michigan State this weekend. What will we learn about the Spartans Saturday and who has to step up for MSU to play to its potential in the next three games.

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