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Justin Rose Podcast: A sobering weekend for Michigan State football

Justin Rose
Podcast/Writer

A blowout loss, an underwhelming victory. It wasn’t a celebratory weekend for rivals Michigan and Michigan State. Justin Rose and Michael Spath look back on all that went wrong (a lot) in MSU’s loss to Washington.

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