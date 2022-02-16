 SpartanMag - Izzo: 'That's the way the Big Ten is going to be'
News More News
{{ timeAgo('2022-02-16 04:32:04 -0600') }} football Edit

Izzo: 'That's the way the Big Ten is going to be'

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

Tom Izzo's postgame press conference following Michigan State's 62-58 loss at Penn State:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}