Friday Night Lights: State Playoffs Update

2022 COMMITS

Katin Houser, Quarterback St. John Bosco 24, Servite 10 St. John Bosco locked up a second place finish behind Mater Dei in the Trinity League following a 14-point win over Servite. Houser put the final nail in the coffin completing a 37-yard touchdown pass to Chedon James, stretching the lead to 14 points. Season Stats: 87/134, 1366 yards, 16 TDs (4 rushing), and 2 INTs Next Game: vs. Los Alamitos (9-1) | Friday, November 12 | 10:00pm EST

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4zNyB5YXJkIHRvdWNoZG93biBwYXNzIGZyb20gUUIgS2F0aW4gSG91 c2VyIHRvIFdSIENoZWRvbiBKYW1lcyB0byBwdXQgYW4gZXhjbGFtYXRpb24g cG9pbnQgb24gU3QuIEpvaG4gQm9zY2/igJlzIDI0LTEwIHdpbiBvdmVyIFNl cnZpdGUgRnJpZGF5IG5pZ2h0LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0JlYWNoVmFyc2l0eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVhY2hW YXJzaXR5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Jvc2Nv Zm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJvc2NvZm9vdGJhbGw8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2F0aW5ob3VzZXI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGthdGluaG91c2VyPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NoZWRvbmphbWVzMDM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGNoZWRvbmphbWVzMDM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Mb25nQmVhY2hWYXJzaXR5UmVwb3J0 P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTG9uZ0JlYWNo VmFyc2l0eVJlcG9ydDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Y3TW9m aHpNM1AiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9mN01vZmh6TTNQPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEpvaG4gVy4gRGF2aXMgKEBqb2hud2RhdmlzKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvaG53ZGF2aXMvc3RhdHVzLzE0NTQzNTA2OTY0 MzQ3MDAyODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAzMCwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Alex VanSumeren, Defensive Tackle (INJ) Swan Valley 6, Essexville Garber 3 Season Stats: 46 tackles, 11 TFLs, and 6 sacks Next Game: Eliminated from playoffs

Dillon Tatum, Athlete West Bloomfield 39, Novi 3 Tatum provided much-needed ground support for the West Bloomfield offense with sophomore Reqez Nance at signal caller. The four-star MSU commit ran for two 4-yard scores on the night. Fellow senior Michael Williams, who holds an offer from MSU, tallied five sacks to go along with the strong offensive showing. Season Stats: 881 yards rushing, 16 TDs (offense), 44 tackles, and 3 INTs Next Game: vs. Detroit Catholic Central (8-2) | Friday, November 5 | 7:00pm EST

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EaWxsb24gVGF0dW0gd2l0aCBhIDQgeWFyZCB0ZCBydW4gZm9yIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MYWtlck5hdGlv bj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xha2VyTmF0 aW9uPC9hPi4gIDIgcG9pbnQgY29udmVyc2lvbiBmYWlscy4gIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Pbmx5V0I/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNPbmx5V0I8L2E+IGxlYWRzIE5v dmkgMTktMyB3aXRoIDM6MjMgbGVmdCBpbiBoYWxmLjwvcD4mbWRhc2g7IEVy aWMgUGllcmNlIChAdGhlcmVhbGVwYXApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vdGhlcmVhbGVwYXAvc3RhdHVzLzE0NTQyMzY1MzU4ODUyODMz MzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Kristian Phillips, Guard Westminster 22, Salem 12 Next Game: at Carver (7-2) | Friday, November 5 | 8:00pm EST

Gavin Broscious, Guard Desert Edge 28, Sunrise Mountain 21 Next Game: vs. Millennium (4-4) | Friday, November 5 | 10:00pm EST

Malik Spencer, Defensive Back Buford 38, Winder-Barrow 2 Next Game: at Dacula (6-3) | Friday, November 5 | 7:30pm EST

Jack Nickel, Tight End Milton 68, Woodstock 7 Nickel, who once again showed his prowess as a blocker, caught his fifth touchdown of the season on Friday. Milton quarterback Devin Farrell found Nickel on a 10-yard screen pass with the three-star tight end showing some athleticism to find the end zone. Season Stats: 24 receptions, 220 yards, and 5 TDs Next Game: vs. Cherokee (5-4) | Friday, November 5 | 7:30pm EST

Antonio Gates Jr., Wide Receiver Dearborn Fordson 21, Cass Tech 14 MSU commit Antonio Gates Jr. propelled Dearborn Fordson past Detroit Cass Tech, whom many picked to win the MHSAA State Championship. Gates Jr., who captained the Tractors Friday night, hauled in two touchdown grabs including the overtime winner. Fordson quarterback Alex Osman found the three-star wide receiver in the end zone for the 10-yard score. Next Game: vs. Woodhaven (9-1) | Friday, November 5 | 7:00pm EST

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PdXIgTXIuIEZvb3RiYWxsIGNhbmRpZGF0ZSBhbmQgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QE1TVV9Gb290YmFsbDwvYT4gY29tbWl0IEFudG9uaW8gR2F0 ZXMgSnIuICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FudG9uaW9n YXRlc0pyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW50b25pb2dhdGVzSnIx PC9hPikgaGFkIHR3byB0b3VjaGRvd24gcmVjZXB0aW9ucyBhcyBGb3Jkc29u ICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYWN0b3JGb290YmFs bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJhY3RvckZvb3RiYWxsPC9hPikg YmVhdCBDYXNzIFRlY2ggMjEtMTQgaW4gT3ZlcnRpbWUuIDxicj48YnI+Vm90 ZSBmb3IgQW50b25pbzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3F2YUJNVjZT aGMiPmh0dHBzOi8vdC5jby9xdmFCTVY2U2hjPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTXJGb290YmFsbD9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01yRm9vdGJhbGw8L2E+IFggPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9odW5ncnlob3dpZXM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGh1bmdyeWhvd2llczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvLzd1S2tOQXRoZFgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83dUtrTkF0 aGRYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNUQVRFIENIQU1QUyEgTWljaGlnYW4gKEBz dGF0ZWNoYW1wc21pY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v c3RhdGVjaGFtcHNtaWNoL3N0YXR1cy8xNDU0Mjg5Mjg5MTYwODM1MDc0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Tyrell Henry, Wide Receiver Roseville 27, L'Anse Creuse 0 Next Game: Port Huron Northern (8-2) | Friday, November 5 | TBD

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gb3VyIGZvb3RiYWxsIHByb2dyYW0g b24gd2lubmluZyB0aGUgMXN0IHBsYXlvZmYgZ2FtZSBpbiBzY2hvb2wgaGlz dG9yeSwgMjctMCBhZ2FpbnN0IEzigJlBbnNlIENydWVzZSAuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Sb3NldmlsbGVGb290YmFs bD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Jvc2V2aWxs ZUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvSGlzdG9yeU1ha2Vycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0hpc3RvcnlNYWtlcnM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUm9zZXZp bGxlIEZvb3RiYWxsIChAUlZpbGxlX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JWaWxsZV9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ1NDI2 NjkyMDk4Mzc0ODYxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDMw LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Quavian Carter, Linebacker Lee County 13, Valdosta 6 Next Game: TBD (Playoffs)

Michael Masunas, Tight End Hamilton 32, Highland 12 Season Stats: 14 receptions, 229 yards, 2 TDs Next Game: at Higley (2-6) | Friday, November 5 | 10:00pm EST

Shannon Blair, Defensive Back (INJ) Knoxville West 49, Knoxville Central 14 Next Game: vs. Morristown-Hamblen West (5-5) | Friday, November 5 | 8:00pm EST

Chase Carter, Defensive End SMB Wolfpack 10, Benilde-St. Margaret's 3 Season Stats: 63 tackles, 27 TFLs, and 13 sacks Next Game: vs. Academy of Holy Spirits (7-2) | Friday, November 5 | TBD

Jaron Glover, Wide Receiver Venice 42, Riverview 7 Season Stats: 29 receptions, 470 yards, 6 TDs Next Game: at Charlotte (5-3) | Thursday, November 4 | 7:30pm EST

Ade Willie, Cornerback IMG Academy 27, Auburn 17 Next Game: Clarkson North (2-5) | Friday, November 5 | 7:00pm EST

Jack Stone, Kicker Highland Park 60, West Mesquite 28 Next Game: vs. Wylie East (3-6) | Friday, November 5 | 8:30pm EST

2023 COMMMITS