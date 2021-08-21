Friday Night Lights: How did MSU targets fare in week one?

Katin Houser, 2022 Quarterback Commit
(1-0) St. John Bosco 35 - 12 Miami Central (0-1)
St. John Bosco, the No. 3 team in the country according to MaxPreps.com, took down Miami Central in their season opener at Panish Family Stadium in Bellflower, California. Houser and junior four-star quarterback Pierce Clarkson split time, each playing every other possession.
Houser finished 7 of 11, throwing for 87 yards and 1 interception.
Next Game: vs. Bishop Alemany | Friday, August 27 | 10:00pm EST
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Jack Nickel, 2022 Tight End Commit
(1-0) Milton 45 - 0 Hapeville Charter (0-1)
Nickel had a trio of catches in the first quarter and the early stages of the second quarter. Nickel unfortunately had a fumble recovered for a touchback while fighting for a touchdown near the goal line. The 6-foot-4, 230-pound tight end also had an important block on the edge with lead to a Milton touchdown. Also worth mentioning, Nickel's younger brother, freshman quarterback Luke Nickel was given the fourth quarter to show his stuff.
You can find Nickel's highlights against Hapeville HERE.
Next Game: vs. North Cobb | Friday, August 27 | 7:00pm EST
Ade Willie, 2022 Defensive Back Commit
(1-0) IMG Academy 35 - 15 American Heritage (0-1)
In a game that turned chippy towards the midway point of the 3rd quarter, Willie wasn't targeted much by the Heritage offense, if at all. The three-star defensive back lined up at corner for IMG and was stout in the run-game when called upon. The tall, lengthy, and long-armed athlete will look to have a breakout year in his second season at IMG Academy.
Next Game: vs. Bishop Sycamore | Sunday, August 29 | 1:30pm EST
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Kristian Phillips, 2022 Guard Commit
(1-0) Salem 20 - 10 Heritage (0-1)
Phillips played both sides of the ball for Salem last night leading the charge in their victory. He looked physically imposing on both defense and offense. The big-bodied guard who stands at 6-foot-5 and weighs 335-pounds showed some sneaky athleticism getting out in space, making blocks, and getting out of his stance on the defensive line.
You can find Phillip's highlights against Heritage HERE.
Next Game: vs. Rockdale County | Friday, August 27 | 7:30pm EST
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Malik Spencer, 2022 Defensive Back Commit
(1-0) Buford 35 - 27 North Cobb (0-1)
Malik Spencer was everywhere for the defending 6A Georgia State Champions Buford last night. After trailing 14 - 0, Buford stormed back with the help of a touchdown on offense and strip sack on defense by Spencer. The Michigan State commit also had a key pass break up late in the 4th quarter on a 2nd and goal play within his own five yard line.
You can find Spencer's highlights against North Cobb HERE.
Next Game: vs. Clarke Central | Friday, August 27 | 7:30pm EST
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Quavian Carter, 2022 Linebacker Commit
(1-0) Lee County 25 - 22 Carver (0-1)
Lee County made a late comeback to beat Carver Saturday afternoon. There was no livestream of the game and Carter hasn't posted his highlights just yet. Look for those to show how the future Spartan linebacker played against in-state foes Carver.
Next Game: vs. Jackson | Friday, August 27 | 7:30pm EST
Shannon Blair, 2022 Defensive Back Commit
(1-0) Knoxville West 24 - 2 Bearden (0-1)
Shannon Blair had an electric game on both sides of the ball. The future college defensive back handled return duties for West, scored two touchdowns on offense, and had plenty of tackles on defense. Blair is listed as an athlete by Rivals.com and he is just that, an amazing athlete.
Next Game: vs. Farragut | Friday, August 27 | 7:00pm EST
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Kiyaunta Goodwin, 2022 Four-star Offensive Tackle
(0-1) Charlestown 14 - 39 Silver Creek (1-0)
The four-star Kentucky commit didn't start the season how he would have wanted Friday night in a loss to Silver Creek. The 6-foot-8, 305-pound beast showed well in the season opener, but was ultimately ejected on the last play of the game. The play in question, posted by Goodwin to his Twitter, did not look deserving of an ejection.
You can find Goodwin's highlights versus Silver Creek HERE.
Next Game: vs. Brownstown Central | Friday, August 27 | 7:00pm EST
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Elliot Washington II, 2023 Four-star Defensive Back
(1-0) Venice 56 - 34 The West (0-1)
Lead by quarterback Ryan Browne and Damarion Escort on offense, along with Elliot Washington II on defense, Venice cruised to a win in their season opener. The four-star recruit finished the first half with an interception en route to victory.
Next Game: vs. Cardinal Gibbons | Friday, August 27 | 7:00pm EST
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