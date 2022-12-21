The Early Signing Period for the 2023 class opened on Wednesday, Dec. 21. Spartans Illustrated is tracking each currently committed prospect as they sign their National Letters of Intent and officially become Spartans.
We will track Michigan State's transfer portal additions as they officially come in as well.
Jordan Hall, IMG Academy (Florida)
Status: Unsigned
Position: Linebacker
Rating: Four-star, 5.9
Position rank: No. 4 inside linebacker
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Bai Jobe, Community Christian School (Oklahoma)
Status: Unsigned
Position: Defensive end
Rating: Four-star, 5.9
Position rank: No. 12 weak-side defensive end
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Andrew Depaepe, Pleasant Valley High School (Iowa)
Status: Signed
Position: defensive end
Rating: Four-star, 5.9
Position rank: No. 17 strong-side defensive end
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Jalen Thompson, Cass Technical High School (Michigan)
Status: Unsigned
Position: Defensive end
Rating: Four-star, 5.8
Position rank: No. 18 strong-side defensive end
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Cole Dellinger, Clarkston High School (Michigan)
Status: Signed
Position: Offensive guard
Rating: Four-star, 5.8
Position rank: No. 13 offensive guard
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Brennan Parachek, Dexter High School (Michigan)
Status: Signed
Position: Tight end
Rating: Four-star
Position rank: No. 21 tight end
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Chance Rucker, Ryan High School (Texas)
tatus: Unsigned
Position: Cornerback
Rating: Three-star, 5.7
Position rank: No. 54 cornerback
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Eddie Pleasant, Carrollwood Day School (Florida)
Status: Unsigned
Position: Cornerback
Rating: Three-star, 5.7
Position rank: No. 65 cornerback
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Stanton Ramil, Thompson High School (Alabama)
Status: Unsigned
Position: Offensive tackle
Rating: Three-star, 5.7
Position rank: No. 46 offensive tackle
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Jaelon Barbarin, Chaminade College Preparatory (California)
Status: Unsigned
Position: Running back/Athlete
Rating: Three-star, 5.6
Position rank: N/A
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Aziah Johnson, Thomas Jefferson High School (Virginia)
Status: Signed
Position: Wide receiver/Athlete
Rating: Three-star, 5.6
Position rank: N/A
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Sam Leavitt, West Linn High School (Oregon)
Status: Unsigned
Position: Quarterback
Rating: Three-star, 5.6
Position rank: No. 28 pro-style quarterback
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Sean Brown, Simi Valley High School (California)
Status: Unsigned
Position: Defensive back
Rating: Three-star, 5.5
Position rank: N/A
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Jaelen Smith, Klein Cain High School (Texas)
Status: Signed
Position: Wide receiver
Rating: N/A
Position rank: N/A
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Transfers
Jonathan Kim, Kicker, North Carolina
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Semar Melvin, cornerback, Wisconsin
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Nathan Carter, running back, UConn
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Ademola Faleye, tight end, Norfolk State
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