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{{ timeAgo('2023-03-04 14:07:53 -0600') }} basketball Edit

Did you miss the audio/video of MSU's seniors kissing the logo? Here ya go:

David Harns • Spartans Illustrated
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@davidharns

Here are the 43 minutes that followed Michigan State's victory over Ohio State, including Coach Tom Izzo's post-game speech:

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