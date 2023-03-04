Did you miss the audio/video of MSU's seniors kissing the logo? Here ya go:
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Here are the 43 minutes that followed Michigan State's victory over Ohio State, including Coach Tom Izzo's post-game speech:
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