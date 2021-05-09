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football
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Deone Walker planning a June Southern swing
Josh Helmholdt and Adam Friedman
Rivals Analysts
INDIANAPOLIS – The offer list for Detroit Cass Tech lineman Deone Walker has surpassed 30 schools, and there is still a long way to go before the four-star renders his final decision. He did releas...
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