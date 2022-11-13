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football
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BREAKING: Michigan State lands commitment from four-star LB Jayvant Brown
Jason Killop
•
SpartanMag
Staff
Michigan State fans received some welcome, but surprising good news on Sunday evening when four-star Florida linebacker
committed to the Spartan 2023 class. Jayvant Brown
Brown becomes the second four-star linebacker in the Michigan State 2023 class, pairing with
Jordan Hall, of IMG Academy in Bradenton (FL). Brown hails from another Florida powerhouse high school, in St Thomas Aquinas located in Fort Lauderdale.
The 6-foot-1, 220-pound Brown committed to Michigan State over Florida, and South Carolina but held offers from Alabama, Ohio State, Notre Dame, and many more throughout his recruitment. Brown was planning to officially visit the Gamecocks next weekend. That visit is off the table after his commitment. He will officially visit East Lansing in December.
Brown announced his commitment on Sunday evening, via social media;
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Michigan State now holds seven, four-star commitments in its 12-man 2023 class. The Spartan staff will look to almost double their commitment count in the coming months.
Social media reaction;
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