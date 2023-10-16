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Andrew Dennis decommits from Michigan State, discusses what's next
Clint Cosgrove
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Michigan State lost another member of its 2024 recruiting class when offensive lineman Andrew Dennis announced his decommitment from the Spartans via X (Twitter) on Monday afternoon.
Following his announcement, Dennis sat down with Rivals to discuss why he backed away from his Michigan State pledge and what to expect from his recruitment moving forward.
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