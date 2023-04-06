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football
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2026 CB De'Mari Clemons has 'amazing' visit to Michigan State
Ryan O'Bleness
•
Spartans Illustrated
Managing Editor
Earlier this week, Michigan State offered 2026 cornerback De'Mari Clemons, and the Buffalo, New York native immediately made the trip to East Lansing, Michigan to get a better look at the program.
The Spartans hosted Clemons for an unofficial visit on Thursday, and he was impressed with what we he saw.
"My visit to Michigan State was amazing," Clemons told Spartans Illustrated.
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