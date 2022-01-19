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2023 RB Cole Cabana talks Michigan, Michigan State

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove catches up with 2023 running back Cole Cabana to get an update on his recruitment, including interest in Michigan and Michigan State.

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